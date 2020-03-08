» ارتفاع سعر الدولار اليوم الأحد

08 مارس 2020 - 08:11 م

سجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه، ارتفاعًا في عدد من البنوك خلال ختام التعاملات اليوم الأحد.

وجاء ذلك مقارنة بمستواه مساء الخميس الماضي.

وارتفع سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في بنك التعمير والإسكان، ليسجل 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

كما زاد سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في بنك الإسكندرية إلى 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع.

وصعد أيضًا قرشا واحدا في بنك القاهرة إلى 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.

أما بنك البركة فانخفض السعر إلى 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.

في حين استقر في العربي الأفريقي عند 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.