» نجم الأهلي يخضع لعملية جراحية عاجلة

08 مارس 2020 - 07:50 م

بعد أسابيع من المعاناة الخفية، سيخضع حسين الشحات نجم الفريق الأهلي إلى عملية جراحية عاجلة خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت مصادر داخل النادي الأهلي، أن حسين الشحات يعاني من " فتق " ويحتاج إلى عملية جراحية للتخلص من آلامه خاصة فى ظل معاناة الشحات منه على مدار الفترة الماضية.

ومن المقرر أن يخضع حسين الشحات إلى عملية جراحية بأحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة خلال الأيام المقبلة ، وسيحتاج إلى فترة راحة لن تقل عن شهر، وهو ما يشير إلى أنه سيكون خارج حسابات الجهاز الفنى للأهلى خلال الفترة المقبلة.