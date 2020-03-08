الديهي: التعامل مع كورونا في مصر يتم بعيدًا عن الروتين

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الديهى

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن وزارة الصحة وفرت اختبار الـ PCR الذي يكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، بتكلفة 1000 جنيه بالمعامل المركزية.

وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN "، اليوم الأحد، أن هناك تكدس شديد بالمعامل المركزية أعلى من طاقة تلك المعامل، وصل اليوم لـ 6 آلاف شخص طالب للتحليل، رغم وجود 250 ألف كاشف.

وتابع، أن وزارة الصحة قررت زيادة أماكن إجراء التحليل لـ 8 مراكز على مستوى الجمهورية، متوجهًا بالشكر لوزارة الصحة على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين من التكدس والزحام، منوهًا أن الحكومة أعلنت عن آليات جديدة ميسرة للراغبين في تحليل كورونا بدءًا من الأربعاء، معقبًا: "التعامل مع كورونا يتم بعيدًا عن الروتين، فلا مجال للروتين في التعامل مع كورونا".


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