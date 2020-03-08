هذه البؤرة في مصر أصابت 45 بكورونا

08 مارس 2020 - 07:31 م

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مصر أول دولة قامت باتخاذ إجراءات احترازية ووقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN "، اليوم الأحد، أن مصر مثل الدول المتقدمة التي استطاعت أن تحاصر وتمنع وصول المرض بصورة كبيرة.

وشدد، على أن عدد الإصابات في مصر بشأن فيروس كورونا "حالة لعائد من صربيا، وحالة أجنبي كان شرق القاهرة، وأجنبي يعمل بشركة بترول، و45 شخص في بورة واحدة في مركب سياحية، 11 حالة منهم تحليلهم سلبي، وتم وضعهم بالحجر الصحي لمدة 14 يوم، و31 حالة إيجابية تم وضعهم بمستشفى العزل".

وأكد، أن كل ما يتم ترديده عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر محطات صفراء وأناس لا ضمير لهم غير ذلك حول فيروس كورونا مجرد أوهام لا تمت للواقع بصلة، موضحًا أن وزارة الصحة هي المصدر الرئيسي للمعلومات حول فيروس كورونا، ولا يمكن لعاقل أن يتخيل أن تتسر مصر على حالات كورونا بها رغم انتشاره في العالم أجمع .