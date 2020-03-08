استدعاء ضباط.. قرار جديد من النيابة بشأن انتحار "شاب الهرم"

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محمد فضل- متابعات

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النيابة

شاب الهرم

قررت نيابة الهرم استدعاء عدد من ضباط وأفراد شرطة السياحة والآثار ممن شهدوا إلقاء شاب نفسه من أعلى هرم خفرع بالمنطقة الأثرية صباح اليوم الأحد لسماع أقوالهم حول الواقعة.

وصرحت النيابة بدفن جثة الشاب عقب الانتهاء من تشريحها حيث تسلم لذويه من مشرحة زينهم.

وكشفت تحريات شرطة السياحة والآثار التفاصيل الكاملة لإلقاء شاب نفسه من أعلى هرم خفرع بالمنطقة الأثرية بالجيزة قبل أن يلقي مصرعه متأثرا بسقوطه.

وأشارت التحريات إلى أنه مساء أمس السبت كانت تقام حفلة بالمنطقة الأثرية وكان الشاب متواجدا بداخلها وتسلل منها وصعد الهرم الأوسط خفرع وما أن لاحظته قوات تأمين المنطقة الأثرية حتي طالبوه بالنزول لكي لا يعرض نفسه للأذى ولكنه رفض الاستجابة لطلبهم، وصعد إلى المنطقة الملساء البيضاء قبل قمة الهرم بقليل حيث يبلغ طول خفرع قرابة 130 مترا وتوقف الشاب عند ارتفاع 100 متر.

واستمرت قوات الشرطة قرابة 12 ساعة تحاول إقناع الشاب بالنزول من أعلى الهرم ولكنه رفض واستمر الحال حتى فاجأ الجميع بإلقاء نفسه في الساعة السابعة صباحا ليلقي مصرعه في الحال.


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