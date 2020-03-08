» نجم الزمالك يفجر مفاجأة صادمة: افتعلت المشاكل من أجل الرحيل

08 مارس 2020 - 07:09 م

فجر لاعب نادي الزمالك السابق، مفاجأة صادمة، عن الأمور والمشاكل التي افتعلها من أجل الرحيل عن القلعة البيضاء والانضمام لنادي الترجي التونسي.

وقال اللاعب وسام العابدي، أنه ادعى الإصابة وافتعل الأزمات مع الجهاز الفني للفريق أثناء فترة وجوده مع الفريق الأبيض، من أجل الرحيل إلى صفوف الترجي التونسي.

وقال وسام العابدي، في تصريحات نشرها موقع "صدى البلد": ادعيت الإصابة في الزمالك عندما كنت لاعبا في صفوف الفريق وكنت دائما ما أختلق المشاكل مع الجهاز الفني من أجل السماح لي بالرحيل لصفوف نادي الترجي".

وتابع: " تحدثت مع الجهاز الفني للزمالك في ذلك الوقت قبل مباراة المقاولون وقلت له لم أستطيع اللعب بسبب الإصابة ، ولكنني كنت سليم تماما".