فيديو كارثي.. دفن مصابي كورونا أحياء في إيران

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محمد فضل- متابعات

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نشر ناشط إيراني عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة، فيديو وصفه بالكارثي، يظهر قيام ممرضين داخل مستشفى بإيران يضعان مصاب بكورونا داخل كيس الموتى وهو على قيد الحياة.

وترجم الناشط الحوار الذي دار بين الممرضين بالعربية، حيث كتب :" هذا كارثة : مقطع مسرب من داخل احد مستشفيات إيران المختصة للمصابين بفيروس كورونا ، اثنين من الممرضين ينقلون جثة مصاب بفيروس كورونا".

وتابع :" الأول يقول : المريض حي لم يموت .. الثاني يرد : اتركه ، أو بمعنى طنش".

وأضاف :" تم وضعه في كيس الموتى.!.. أين منظمة الصحة العالمية ؟!".

وأعلنت إيران، مؤخرًا تسجيل 17 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 124.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور في مؤتمر صحافي "تأكدنا من وجود 1234 حالة جديدة، وهو رقم قياسي في الأيام الأخيرة، ويرفع ذلك عدد الإصابات الإجمالي إلى 4747". وأضاف أن الإصابات الجديدة تخص "على الأرجح من أصيبوا بالفيروس قبل أسبوعين وجاؤوا إلينا بعد ظهور الأعراض عليهم".

كما أشار المسؤول إلى إجراء إيران أكثر من 15980 فحصا منذ ظهور الفيروس في البلاد. وشدد أن "عدد الذين تعافوا من الوباء يفوق 913 شخصا".

إلى ذلك، أسف لوجود "ازدحام مروري شمال البلاد، بسبب تدفق الإيرانيين على المواقع السياحية الشعبية "رغم التحذيرات العديدة والمخاطر التي يطرحها ذلك".

وتوجه إلى الإيرانيين قائلاً " لا تسافروا إلى المحافظات الشمالية... عبر قيامكم بذلك تسهلون انتقال الفيروس إلى عائلاتكم وأصدقائكم".

يذكر أن عضو لجنة مكافحة الفيروس المستجد، مسعود مرداني، كان رجح إصابة ما بين 30 إلى 40% من سكان العاصمة طهران بهذا الفيروس قبل الـ20 من مارس الجاري.

وأوضح خلال مقابلة مع صحيفة "إيران أون" الخميس، أن مصاباً واحدا يمكن أن ينقل العدوى إلى 4 أشخاص في الوقت ذاته.


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