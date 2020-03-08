عاجل.. وفاة أول حالة بفيروس كورونا في مصر

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أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم عن وفاة أول حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) في مصر، وهي لمواطن ألماني الجنسية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المواطن الألماني يبلغ من العمر 60 عاما، ظهرت عليه أعراض مرضية تتمثل فى ارتفاع بدرجة الحرارة عند وصوله من محافظة الأقصر إلى الغردقة، حيث توجه إلى مستشفي الغردقة العام مساء يوم وصوله الجمعة 6 مارس الماضي لتلقى الرعاية الطبية.

وأشار إلى أنه تم إجراء الفحوصات اللازمة له وسحب العينة والتى جاءت إيجابية لفيروس كورونا المستجد يوم السبت 7 مارس، وتم وضعه في الرعاية المركزة نظرا لأنه يعانى من فشل تتفسي ناتج عن التهاب رئوي حاد، ورفض النقل إلي مستشفي العزل المخصص، ثم ساءت حالته وحدث اضطراب فى درجة وعيه، وتوفي اليوم الأحد.

ولفت إلى أنه على الفور قامت وزارة الصحة والسكان وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة، كما تم تعقيم وتطهير المستشفي.

وأوضح مجاهد، أن الحالة لم تمكث في مصر سوى 7 أيام فقط، متابعًا: "تم مخاطبة اللوائح الصحية بألمانيا للتقصي عن الحالة وإمدادنا بالمعلومات".

يذكر أن وزارة الصحة المصرية أعلنت أمس، تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا، على متن مركب سياحي بالأقصر، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 48.


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