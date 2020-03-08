"آبي أحمد" يستفز مصر

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سد النهضة

أبي أحمد

ووهان

أصدر رئيس الوزراء الإثيوبي، "آبي أحمد"، تصريحات مستفزة بشأن سد النهضة اليوم الأحد.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية في إثيوبيا، فإن آبي أحمد قال "إن شجاعة الشعوب الإثيوبية تتمثل في إكمال سد النهضة الكبير، وجعل إثيوبيا مصدرًا للطاقة لجيرانها".

جاء هذا أثناء إجرائه مناقشة مع سكان منطقة داورو في ولاية شعوب، جنوب البلاد، حيث سلط الضوء على كيفية محاربة الفقر والحد من الانقسامات السياسية والعرقية.

وقال أيضًا إن الإصلاح الاقتصادي المحلي والخطة الوطنية العُشرية التي سيتم إطلاقها قريبًا كطريقة متماسكة للمضي قدمًا، تعمل على تلبية الطلبات التي قدمها سكان داورو.


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