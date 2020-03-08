  • الأحد 08 مارس 2020
  • بتوقيت مصر07:14 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
إغلاق مستشفى ووهان اليوم

الصين تحتوي "كورونا".. وتغلق مستشفى ووهان

ضحايا كورونا بإيران أرشيفية

فيديو كارثي.. دفن مصابي كورونا أحياء في إيران

أرشيفية

عاجل.. وفاة أول حالة بفيروس كورونا في مصر

الهرم

أسرة منتحر الهرم تكشف تفاصيل صادمة

سد النهضة

"آبي أحمد" يستفز مصر

أرشيفية

وضع مسئول سعودي بارز ونائبه في "العزل المنزلي"

أرشيفية

مخمور يغتصب سيدة كويتية داخل منزلها بطريقة بشعة

أرشيفية

إسرائيل تغلق حدودها مع مصر بسبب كورونا

الحكومة تطلق منصة إلكترونية خاصة بفيروس كورونا

الحكومة تطلق منصة إلكترونية خاصة بفيروس كورونا

ارشيفية

السفارة السعودية توجه رسالة عاجلة لمواطنيها في القاهرة

هذه جنسيته..

مخمور يغتصب سيدة كويتية داخل منزلها بطريقة بشعة

آخر الأخبار

أرشيفية
أرشيفية
Advertisements

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

صدمة.. انتحار سيدة أثناء أداء العُمرة بطريقة بشعة

#

ينتقم من زوجته بقتل طفليه بطريقة بشعة

#

مقتل سعودي في مصر بطريقة بشعة

#

انتحار رجل بطريقة بشعة في البحيرة

الكويت

الشرطة

اغتصاب

مخمور

سيدة

شهدت الكويت جريمة اغتصاب بشعة، بعد أن اقتحم شخص منزل سيدة كويتية، وتعدى عليها جنسيًا بالإكراه مهددًا بنحرها وقتل أبنائها، الأمر الذي دفعها للاستلام له، حيث قام بتكبيلها ومناوبة اغتصابها.

وبعد إنهاء جريمته والهروب حيث كانت "مخمور"، استغاثت السيدة بالشرطة التي تمكنت توقيف الجاني واصطحابه إلى مخفر سلوى.

وبينت الشرطة أن المتهم الذي تم القبض عليه في محيط الواقعة، وافد يمني (21 عاما) وانه في حالة غير طبيعية، واعترف الجاني بتنفيذ جريمته تحت تأثير احتسائه «الجاكسون».

ونقلت صحيفة الأنباء الكويتية، عن مصدر أمني قوله، إن عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغ استغاثة فجر أمس من مواطنة أفادت فيه باقتحام منزلها من قبل مجهول والاعتداء عليها وسلب شرفها، تحت تهديد السكين وقتل أبنائها، مشيرة إلى أنها لم تتمكن من الاستغاثة خوفا من تنفيذ المتهم لتهديده.

 وقال المصدر: على الفور انتقل الى موقع البلاغ عدد من رجال الأمن وصدرت التعليمات من قبل مدير أمن محافظة حولي العميد خالد الكندري بتمشيط مكان الجريمة والأماكن المحيطة بالواقعة.

وتابع المصدر: اشتبه رجال الأمن في شخص بدا في حالة غير طبيعية وتنطبق عليه الأوصاف التي ذكرتها المجني عليها في بلاغها حيث تعرفت عليه لدى عرضه عليها، وبالتحقيق معه اعترف بارتكابه الجريمة، مشيرا الى انه قام بمراقبة منزل المجني عليها وحينما شاهد زوجها يخرج من المنزل قام بالدخول من احدى النوافذ ونفذ جريمته النكراء.

 وأفادت الصحيفة أنه تم تسجيل قضية اغتصاب ومواقعة بالإكراه، وإحالة المتهم الى النيابة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

الوادى العظيم .. والذهاب الى ما سيأتي

د. هشام الحمامي

شاه إيران ومصر.. من الحب إلى القبر

فراج إسماعيل

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي

الدكتور محمد عمارة الرجل الأمة

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» نجم الزمالك يفجر مفاجأة صادمة: افتعلت المشاكل من أجل الرحيل
» مقتل جنديين سودانيين في اشتباكات على حدود إثيوبيا
» إصابة مصري في الكويت بـ"كورونا"
» فلسطين.. إغلاق كافة مساجد وكنائس بيت لحم بسبب كورونا
» نجمة «بلاي بوي» تواجه السجن بعد تعريها داخل مسجد تاريخي بتركيا
» إيران.. تناولوا الخمر للوقاية من كورونا فماتوا جميعًا
» «البدري» يصدم «النني» ويستبعده من المنتخب
» السعودية تستثني هؤلاء القادمين من مصر من تحليل "كورونا"
» تخلص من آلام اللثة بهذه الطريقة البسيطة
» التشكيل الرسمى لبيراميدز لمواجهة زناكو
» فتاة تطلب من الرئيس الروسي الزواج.. هذا رده

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    07:33 م

  • فجر

    04:55

  • شروق

    06:18

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:32

  • مغرب

    18:03

  • عشاء

    19:33

من الى
أرشيفية
أصالة
التراويح
مجلس الدولة
مجدى يعقوب