» إصابة مصري في الكويت بـ"كورونا"

08 مارس 2020 - 05:34 م

أعلنت وزارة الصحة الكويتية إصابة وافد من الجنسية المصرية بفيروس كورونا المستجد اليوم الأحد.

وذكر الدكتور عبدالله السند المتحدث الرسمي لوزارة الصحة في بيان أنه تم تسجيل إصابتين جديدتين، إحداهما لمواطنة، والأخرى للوافد المصري.

وقال: "أن المواطنة كانت قادمة من إيران فيما كان الوافد، قد توجه إلى جمهورية أذربيجان في زيارة خاصة عن طريق دولة الإمارات العربية المتحدة، وعاد منها على نفس خط سير الرحلة، ولم يثبت سفره إلى جمهورية مصر العربية خلال الستة أشهر الماضية".