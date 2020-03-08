  • الأحد 08 مارس 2020
  • بتوقيت مصر07:14 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
إغلاق مستشفى ووهان اليوم

الصين تحتوي "كورونا".. وتغلق مستشفى ووهان

ضحايا كورونا بإيران أرشيفية

فيديو كارثي.. دفن مصابي كورونا أحياء في إيران

أرشيفية

عاجل.. وفاة أول حالة بفيروس كورونا في مصر

الهرم

أسرة منتحر الهرم تكشف تفاصيل صادمة

سد النهضة

"آبي أحمد" يستفز مصر

أرشيفية

وضع مسئول سعودي بارز ونائبه في "العزل المنزلي"

أرشيفية

مخمور يغتصب سيدة كويتية داخل منزلها بطريقة بشعة

أرشيفية

إسرائيل تغلق حدودها مع مصر بسبب كورونا

الحكومة تطلق منصة إلكترونية خاصة بفيروس كورونا

الحكومة تطلق منصة إلكترونية خاصة بفيروس كورونا

ارشيفية

السفارة السعودية توجه رسالة عاجلة لمواطنيها في القاهرة

الأردن يكشف موقفه من مصر بشأن سد النهضة

الحياة السياسية

سد النهضة
سد النهضة
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

محمد مرسي يؤيد خطوات مصر بشأن سد النهضة

#

تدخل أمريكي مفاجئ بشأن سد النهضة

#

قرارات حاسمة من مصر بشأن" سد النهضة"

#

السودان يكشف التوصل لاتفاق بشأن "سد النهضة"

الاردن

سد النهضة

إثيوبيا

وصل سامح شكري وزير الخارجية إلى العاصمة الأردنية عمان صباح اليوم الأحد، في مستهل جولة عربية تشمل سبع دول.

وبحسب بيان للخارجية فإن عاهل الأردن، الملك عبد الله الثاني بن الحسين، أكد وقوف بلاده إلى جانب مصر للحفاظ على أمنها المائي، معربا عن دعم عمان للموقف المصري في ملف سد النهضة.

وقال البيان "سلم شكري لملك الأردن رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن آخر التطورات المتعلقة بملف مفاوضات سد النهضة، والموقف الحالي في هذا الصدد، معربا عن تقدير مصر لموقف المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية الأخير على المستوى الوزاري بشأن سد النهضة الإثيوبي، ودعم المملكة لصدور القرار العربي الخاص بالتضامن مع موقف مصر حول سد النهضة الإثيوبي".

فيما أكد عبد الله الثاني من جانبه على "وقوف الأردن مع الشقيقة مصر في كل ما يحفظ حقوقها وأمنها المائي"، مشددا على موقف المملكة الداعم لمصر في ملف سد النهضة.

وتطرق اللقاء إلى "العديد من الموضوعات والقضايا الإقليمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ومجمل الأوضاع في المنطقة".

وأكد الجانبان على "مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين على أعلى مستوى، وذلك على ضوء العلاقات المتميزة والأخوية بين مصر والأردن".

وبدأ شكري جولة عربية تشمل سبع دول، هي الأردن، والسعودية، والكويت، والعراق، والإمارات، والبحرين، وسلطنة عمان، يقوم خلالها بتسليم رسائل من السيسي لقادة تلك الدولة. ويتوقع مراقبون أن الجولة تهدف لحشد تأييد عربي خلف الموقف المصري في ملف سد النهضة، الذي تشيده أثيوبيا على النيل، وتتخوف مصر من أثره على حصتها من المياه والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

الوادى العظيم .. والذهاب الى ما سيأتي

د. هشام الحمامي

شاه إيران ومصر.. من الحب إلى القبر

فراج إسماعيل

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي

الدكتور محمد عمارة الرجل الأمة

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» نجم الزمالك يفجر مفاجأة صادمة: افتعلت المشاكل من أجل الرحيل
» مقتل جنديين سودانيين في اشتباكات على حدود إثيوبيا
» إصابة مصري في الكويت بـ"كورونا"
» فلسطين.. إغلاق كافة مساجد وكنائس بيت لحم بسبب كورونا
» نجمة «بلاي بوي» تواجه السجن بعد تعريها داخل مسجد تاريخي بتركيا
» إيران.. تناولوا الخمر للوقاية من كورونا فماتوا جميعًا
» «البدري» يصدم «النني» ويستبعده من المنتخب
» السعودية تستثني هؤلاء القادمين من مصر من تحليل "كورونا"
» تخلص من آلام اللثة بهذه الطريقة البسيطة
» التشكيل الرسمى لبيراميدز لمواجهة زناكو
» فتاة تطلب من الرئيس الروسي الزواج.. هذا رده

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    07:33 م

  • فجر

    04:55

  • شروق

    06:18

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:32

  • مغرب

    18:03

  • عشاء

    19:33

من الى
أرشيفية
أصالة
التراويح
مجلس الدولة
مجدى يعقوب