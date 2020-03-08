عروس تكشف خيانة زوجها "ليلة الدخلة" فكان هذا مصيرها

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محمد فضل

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تحولت "ليلة العمر" إلى أسود يوم في تاريخ العروس التي اكتشفت خيانة زوجها لها، ليلة الزفاف، حيث اكتشفت الأمر من هاتفه بالصدفة.

"كرستينا" البالغة من العمر 36 عامًا، عثرت على رسائل وصور غرامية في هاتف زوجها بعد ساعات من حفل زفافهما، وكانت الصدمة الكبرى بأن زوجها اتفق مع الفتاة الأخيرى على مواعدتها عبر لقاء جنسي في صباح اليوم الثاني لزواجه، لتخرج الزوجة عن صمتها وتواجه زوجها الخائن بما اكتشفت.

وحسب صحيفة " ميرور" البريطانية، لم تتمالك السيدة أعصابها وضربته فقام برد الصاع صاعين وكسر أنفها وذراعها وطلبت الطلاق منه في صباح اليوم التالي بسبب ما اكتشفته في هاتفه واعتداؤه عليها.

في البداية رفض الزوج الخائن الطلاق وطلب منها أن تسامحه، مشيرا إلى أنها نزوة إلا أنها لم تتراجع في قرارها ورفضت التنازل عن حقها وطلقها وأعطاها تعويضا عن الضرب.

وأثارت الواقعة موجة غضب كبيرة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين هاجموا الزوج وطالبوا زوجته بعدم مسامحته والانفصال عنه


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