مصر قادرة على القضاء على أي فيروس وهذا هو الدليل

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"الصحة العالمية": مصر نجحت في القضاء على فيروس سي

أكدت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد اليوم الأحد قدرة مصر للتغلب والقضاء على أي نوع من الفيروسات ومنها فيروس كورونا المستجد.

وقالت هالة زايد ـ في تصريح خاص لقناة "النيل" الإخبارية من محافظة الاقصر ـ "إن الإجراءات التي تتخذها مصر لمواجهة فيروس كورونا المستجد قوية بدليل اكتشافها 45 حالة بدون ظهورعليهم أي أعراض تذكر"، مؤكدة في الوقت ذاته انتظام حركة السياحة الوافدة إلى الاقصر على الرغم من اكتشاف بعض الحالات المصابة بـ"كورونا" على متن باخرة نيلية سياحية كانت قادمة من الأقصر إلى أسوان جنوب البلاد.

وأشادت وزيرة الصحة بإجراءات التوعية المتبعة في محافظة الاقصر، داعية المواطنين إلى ضرورة التوجه للمراكز الطبية في حال ارتفاع درجات الحرارة سواء كان مخالطا بأي مصاب من عدمه.

وأشارت إلى اتخاذ الفنادق والبواخر والعاملين في مجال السياحة في الأقصر كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لكبح انتشار فيروس كورونا في المحافظة، مؤكدة خلو الاقصر من أي إصابات تذكر بفيروس كورونا.


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