إيران.. تناولوا الخمر للوقاية من كورونا فماتوا جميعًا

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شهدت إيران واقعة مؤسفة عندما لقي 7 أشخاص مصرعهم اليوم الأحد، إثر تناولهم مشروبات كحولية مغشوشة.

ووقعت الحادثة في مدينة الأهواز جنوب غربي إيران، حيث تناولوا المشروبات الكحولية المغشوشة، ظنا منهم أن الكحول يقيهم من عدوى فيروس كورونا .

وأعلن نائب المدعي العام في الأهواز، مقتل 7 أشخاص جراء تناولهم مشروبات كحولية مغشوشة، وذلك انتشار إشاعات في المدينة تفيد بأن تناول المشروبات الكحولية يقي من الإصابة بفيروس كورونا.

وكانت وزارة الصحة الإيرانية، أعلنت اليوم الأحد، وفاة 49 شخصا مصابا بكورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، وتسجيل 743 إصابة جديدة بالفيروس.

وقالت الوزارة إن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 194 حالة وفاة، فيما ارتفع عدد الإصابات إلى 6566 في البلاد.

وأشارت وزارة الصحة إلى تعافي 2134 شخصا تأكدت إصابتهم في وقت سابق بفيروس كورونا.

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