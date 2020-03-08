بالصور.. ظهور مفاجئ لـ أمير سعودي بعد مزاعم اعتقاله أمس

08 مارس 2020 - 04:18 م

نشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" اليوم الأحد، صورة لأمير سعودي بعد مزاعم باعتقاله يوم أمس.

وظهر أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، في مكتبه بديوان الإمارة.

وذكرت الوكالة إن الصورة خلال مراسم تقليد مدير إدارة العمليات المشتركة بديوان الإمارة، العميد فهد بن عبد الرحمن بن بصيص، رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر الملكي بترقيته.