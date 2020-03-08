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النني

«البدري» يصدم لـ«النني» ويستبعده من المنتخب

«البدري» يصدم لـ«النني» ويستبعده من المنتخب

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النني
النني
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محمد فضل

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9 لاعبين من الأهلي في معسكر المنتخب

وجه الجهار الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، برئاسة حسام البدري، صدمة كبيرة للاعب أرسنال الإنجليزي والمعار لبشكتاش التركي محمد النني.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب، عن قائمة اللاعبين المحترفين المنضمين لمعسكر الفراعنة المقبل، والتي لم تشمل "النني".

ويستعد منتخبنا لمواجهة توجو يومي 26 و29 مارس الجاري في إطار منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من  التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون

وشملت القائمة 4 لاعبين هم: أحمد حجازي، محمد صلاح، أحمد حسن كوكا ومحمود حسن تريزيجيه.

وبالتالي، تشهد القائمة غياب محمد النني، لاعب أرسنال الإنجليزي والمعار لفريق بشكتاش التركي، للمرة الأولى منذ 2011 والتي شهدت انضمامه للفراعنة للمرة الأولى.

يذكر أن النني لم يشارك في مواجهة المنتخب الودية أمام قطر في يونيو 2013، ولكنها لا تحتسب؛ إذ انها كانت خارج الأجندة الدولية.

وشارك النني خلال الموسم الحالي في 27 مباراة رفقة فريقه التركي، صنع هدفين، ولم يتمكن من تسجيل أي هدف.

وينضم اللاعبون المحترفون إلى المعسكر يوم 23 من الشهر الجاري وهو موعد انطلاق المعسكر قبل 3 أيام فقط من مباراة توجو  الرسمية بعد انتهاء ارتباط أنديتهم الخارجية.


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