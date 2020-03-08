أبريل المقبل..تسهيلات استثمارية فى الدورة السابعة لمؤتمر"إيليت" السنوي

08 مارس 2020 - 02:48 م

استمراراً لنهج اتحاد مديري أمن مصر للأمن الخاص "إيليت" الذى يهدف إلى تطوير وتعزيز مؤتمر "إيليت" السنوى بما يتواكب مع التطورات والتحديات الراهنة، والتطور الهائل فى مجال التكنولوجيا ووسائل الإتصال و الأدوات و المعدات المستحدثة و التى أصبحت تحتل جزءا كبيرا من حياتنا العملية اليومية و تأثيرها فى بيئة العمل.

يسعى اتحاد إيليت هذا العام فى دورته السابعة إلى طرح مفاجآت على المشاركين فى فعاليات المعرض والمؤتمر السنوى والذى ينعقد فى الثامن و التاسع من ابريل 2020 بفندق "تريامف" بالقاهرة الجديدة ويشارك فيه قطاع الأمن الخاص و العديد من الوزارات وأجهزة الدولة المعنية من خلال تواجد حصرى لممثلين فاعلين لكبرى الشركات العالمية و قطاعات البنوك و البترول و غيرها من الكيانات الإستثمارية تحت سقف واحد لمدة يومين لتحقيق الاستفادة المثلى وعرض تسهيلات استثمارية حصرية لزيادة رقعة الاستثمار وحراك السوق الإقتصادي و الأمني و تهيئة المناخ الملائم لإجراء تعاقدات حقيقية فاعلة على هامش المعرض و المؤتمر، كذلك طرح حلول أمنية حديثة لكبرى الشركات المتخصصة وورش عمل و تدريب حصرى لمواجهة حرب إليكترونية على إحدى المؤسسات و كيفية التعامل معها، كما يسعى إتحاد إيليت لتبادل خبرات و مكتسبات العمل مع النخب الأمنية المشاركة فى المؤتمر و البالغ أعضاءها أكثر من السبعمائة عضو فى مصر والشرق الأوسط وإفريقيا و التى تعد ثروة قومية أمنية أسهمت ولا تزال بالحفاظ على مكتسبات ما تحقق من رواج استثمارى واقتصادى و تهدف إلى زيادة رقعته و الإرتقاء به لأعلى المستويات.

هذا و ينعقد المؤتمر تحت عنوان " الدور المنوط بقطاع الأمن الخاص فى دعم و تعزيز الإقتصاد الوطنى بما يتواءم وتحقيق اهداف التنمية المستدامة 2030م "

وتدور أبرز محاوره على النحو التالى:

توفير مناخ استثماري آمن لرؤوس الأموال الوطنية والأجنبية .

مكافحة الجريمة المعلوماتية و أثرها فى جذب الإستثمار و التنمية من خلال تطوير التشريع و الحماية الفنية والتطبيقية .

تطوير العنصر البشرى و نشر الوعى بما يساهم فى استخدام الوسائل الأمنية الحديثة .

تحديث انظمة ادارة المدن الجديدة و الذكية.