أبريل المقبل..تسهيلات استثمارية فى الدورة السابعة لمؤتمر"إيليت" السنوي

متابعات- أمينة عبد العال
استمراراً لنهج اتحاد مديري أمن مصر للأمن الخاص "إيليت" الذى يهدف إلى تطوير وتعزيز مؤتمر "إيليت" السنوى بما يتواكب مع التطورات والتحديات الراهنة، والتطور الهائل فى مجال التكنولوجيا ووسائل الإتصال و الأدوات و المعدات المستحدثة و التى أصبحت تحتل جزءا كبيرا من حياتنا العملية اليومية و تأثيرها فى بيئة العمل.
يسعى اتحاد إيليت هذا العام فى دورته السابعة إلى طرح مفاجآت على المشاركين فى فعاليات المعرض والمؤتمر السنوى والذى ينعقد فى الثامن و التاسع من ابريل 2020 بفندق "تريامف" بالقاهرة الجديدة ويشارك فيه قطاع الأمن الخاص و العديد من الوزارات وأجهزة الدولة المعنية من خلال تواجد حصرى لممثلين فاعلين لكبرى الشركات العالمية و قطاعات البنوك و البترول و غيرها من الكيانات الإستثمارية تحت سقف واحد لمدة يومين لتحقيق الاستفادة المثلى وعرض تسهيلات استثمارية حصرية لزيادة رقعة الاستثمار وحراك السوق الإقتصادي و الأمني و تهيئة المناخ الملائم لإجراء تعاقدات حقيقية فاعلة على هامش المعرض و المؤتمر، كذلك طرح حلول أمنية حديثة لكبرى الشركات المتخصصة وورش عمل و تدريب حصرى لمواجهة حرب إليكترونية على إحدى المؤسسات و كيفية التعامل معها، كما يسعى إتحاد إيليت لتبادل خبرات و مكتسبات العمل مع النخب الأمنية المشاركة فى المؤتمر و البالغ أعضاءها أكثر من السبعمائة عضو فى مصر والشرق الأوسط وإفريقيا و التى تعد ثروة قومية أمنية أسهمت ولا تزال بالحفاظ على مكتسبات ما تحقق من رواج استثمارى واقتصادى و تهدف إلى زيادة رقعته و الإرتقاء به لأعلى المستويات.
هذا و ينعقد المؤتمر تحت عنوان " الدور المنوط بقطاع الأمن الخاص فى دعم و تعزيز الإقتصاد الوطنى بما يتواءم وتحقيق اهداف التنمية المستدامة 2030م "
وتدور أبرز محاوره على النحو التالى:
توفير مناخ استثماري آمن لرؤوس الأموال الوطنية والأجنبية .
مكافحة الجريمة المعلوماتية و أثرها فى جذب الإستثمار و التنمية من خلال تطوير التشريع و الحماية الفنية والتطبيقية .
تطوير العنصر البشرى و نشر الوعى بما يساهم فى استخدام الوسائل الأمنية الحديثة .
تحديث انظمة ادارة المدن الجديدة و الذكية.
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