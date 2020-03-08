» التشكيل الرسمى لبيراميدز لمواجهة زناكو

محمد عبد الحارس
أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل لاعبيه لمواجهة زاناكو بطل زامبيا في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية.
وجاء التشكيل على النحو الآتي:
حراسة المرمى: المهدي سليمان
خط الدفاع: ولفريد كانون - أحمد أيمن منصور - علي جبر - عمر جابر
خط الوسط: عبده لومالا - إسلام عيسى - أحمد توفيق - محمود حمادة - إيريك تراوري
خط الهجوم: محمد فاروق
ويتواجد على مقاعد البدلاء:
أحمد دعدور- عبد الله السعيد - محمد حمدي - عبد الله بكري - جون أنطوي - دودو الجباس - محمد فتحي.
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