» التشكيل الرسمى لبيراميدز لمواجهة زناكو

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أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل لاعبيه لمواجهة زاناكو بطل زامبيا في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية.

وجاء التشكيل على النحو الآتي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان

خط الدفاع: ولفريد كانون - أحمد أيمن منصور - علي جبر - عمر جابر

خط الوسط: عبده لومالا - إسلام عيسى - أحمد توفيق - محمود حمادة - إيريك تراوري

خط الهجوم: محمد فاروق

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد دعدور- عبد الله السعيد - محمد حمدي - عبد الله بكري - جون أنطوي - دودو الجباس - محمد فتحي.


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