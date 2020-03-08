عملية جراحية عاجلة لنجم الأهلى

08 مارس 2020 - 02:20 م

يخضع صانع ألعاب الأهلى حسين الشحات لعملية جراحية عاجلة الفترة المقبلة، خاصة أنه يعانى من "فتق" ويحتاج إلى عملية جراحية للتخلص من آلامه.

ويخضع "الشحات" لعملية جراحية بإحدى المستشفيات الكبرى، ويحتاج لفترة راحة لن تقل عن شهر.

وكان الأهلى نجح فى التأهل إلى الدور قبل النهائى من منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا عن جدارة واستحقاق بعد تغلبه على صن داونز الجنوب أفريقي فى لقائي الذهاب والإياب بنتيجة 3/1 من منافسات دور الثمانية للبطولة الأكبر داخل أركان القارة السمراء .



