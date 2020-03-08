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فتاة تطلب من الرئيس الروسي الزواج.. هذا رده

عرب وعالم

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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متابعات- أمينة عبد العال

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الرئيس الروسي

فلادمير بوتين

موافع التواصل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للرئيس الروسي فلادمير بوتين أثناء جولة له لتفقد مستشفى للأطفال ثم تفاجئ بطلب غريب من فتاة.

ويظهر مقطع الفيديو الفتاة وهي تطلب الزواج من الرئيس الروسي الذي تعامل مع الموقف بطرافة حيث أجاب الفتاة قائلا: "عرض جيد، ما اسمك".

ولاقي مقطع الفيديو إعجاب الكثير من المتابعين، كما علق المتابعون على مقطع الفيديو بطرافة.

جدير بالذكر أن الرئيس الروسي وصل مساء الجمعة إلى مدينة إيفانوفو لتفقد مستشفى الأطفال ولإجراء جولة لمقابلة المواطنين.

 https://static.slaati.com/2020/03/Project-1-93.mp4


https://static.slaati.com/2020/03/Project-1-93.mp4

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