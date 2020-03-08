بعد الشائعات.. ظهور الملك سلمان.. وأمير سعودي: مساؤكم حزم

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سطام بن خالد

نشر الأمير السعودي سطام بن خالد آل سعود عدة صور للملك سلمان بن عبد العزيز، وهو في استقبالات دبلوماسية، حيث علق بالقول: "مساؤكم حزم".

كانت الخارجية السعودية قد نشرت صورة للملك سلمان وعلقت عليها بالقول: "أمام خادم الحرمين الشريفين.. السفيران المعينان لدى أوكرانيا والأوروجواي الشرقية يؤديان القسم.

يذكر أن الأمير سطام بن خالد كان قد كتب أمس على حسابه في تويتر  :" كل فترة تخرج علينا إشاعات تبث سمومها داخل الوطن الهدف من ورائها هو بث الفتنة وضرب اللحمة الوطنية بين المواطن وولاة أمره".

وأضاف أنه في النهاية هؤلاء الحاقدين والعابثين لا يدركوا ولا يعرفوا أن الأسرة الحاكمة والشعب كلهم خلف ولاة أمرهم الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد حفظهم الله.

يذكر أنه انتشرت عدة أخبار على نطاق واسع تشير إلى حملة اعتقالات تمت فجر أمس، وأنها طالت أمراء كبار داخل المملكة، وهو ما تنشر عنه المملكة أية بيانات رسمية بشأن ما تم تردده.

 


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