الكويت.. البنك المركزي يرصد مبالغ خيالية لمواجهة كورونا

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متابعات- أمينة عبد العال

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البنك المركزي

كورونا

كشف بنك الكويت المركزي عن أن مصارف الكويت ستدعم المجهود الحكومي الخاص بمكافحة فيروس"كورونا" المستجد، حيث أطلق صندوق بقيمة 10 ملايين دينار لهذا الغرض وتمويله من بنوك الكويت وسيديره البنك المركزي بالاتفاق مع الحكومة وما تطلبه من جهودها المتعددة الأوجه لمكافحة انتشار الفيروس ومعالجة المصابين به.

وأكدت مصادر مطلعة لجريدة "قبس" أن بنوك الكويت مستعدة للمساهمة في جزء من الكلفة التي تتحملها الحكومة في خططها لاحتواء انتشار الفيروس ومعالجة مرضاه ، لافتا إلى أن مساهمة البنوك تأتي في سياق مسئوليتها الاجتماعية ودورها في مد يد العون للمجتمع الكويتي في هذه الأزمة.

وأشار محافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل إلي أن مبادرة بنك الكويت المركزي تأتي في إطار الحرص علي قيام القطاع المصرفي في الكويت بمسئوليته الوطنية وتعزيز دور القطاع الخاص في المسئولية الاجتماعية واستكمالا لجهود سابقة قاد فيها بنك الكويت الجهات الخاضعة لرقابته للقيام بكل ما من شأنه المساهمة في تعزيز الحماية واتخاذ الإجراءات الوقائية الضرورية، منوهًا بأن الصندوق قد وضع تحت تصرف مجلسا لوزراء للصرف  علي الاحتياجات العاجلة والتي تقتضيها الإجراءات الحكومية المتعددة في مواجهة انتشار المرض.


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