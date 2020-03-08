  • الأحد 08 مارس 2020
  • بتوقيت مصر01:13 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
إلغاء قداس إلهي

كاهن يصرّ على المناولة باليد في قداس إلهي.. ماذا حدث

ارشيف

بالأسماء.. مفاجآت بقائمة المحترفين بصفوف الفراعنة

ميسى

تفوق جديد لـ "ميسى" على "رونالدو"

هالة زايد

إعلامي: عندنا كورونا والوزيرة مبتكدبش

أغنية "شدي حيلك يا بلد".. لمواجهة كورونا في مدينة سياحية

أغنية "شدي حيلك يا بلد".. لمواجهة كورونا في مدينة سياحية

الآثار: بهذه الطريقة منتحر الهرم أنهى حياته

بهذه الطريقة منتحر الهرم أنهى حياته

ليلي اسكندر

فنانة شهيرة: أسلمت عن اقتناع.. وصلاتي ليست بالطريقة المسيحية

ارشيف

أبرز المباريات بالمواعيد والقنوات الناقلة

تصريح مفاجيء من قائد الحرس الثوري الإيراني عن كورونا

الكويت تعلن عن وفاة أول حالة مصابة بـ "كورونا"

صلاح

صلاح يتحدى "كورونا" بهذا الأمر

"الجو بيخدعكم".. تحذير جديد من الأرصاد

آخر الأخبار

حالة الطقس
حالة الطقس
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

"بكرة يوم صعب".. تحذير جديد من الأرصاد

#

"اللي جاي صعب".. تحذير جديد من الأرصاد

#

28 ساعة قلق.. تحذير جديد من الأرصاد

#

تحذير جديد من "الأرصاد" للمواطنين

الطقس

الأرصاد

دي إم سي

حذر الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، من تقلبات في الطقس، قائلاً: "الجو بيخدعكم، محدش يخفف ملابسه لسه الشتاء".

وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، اليوم الأحد، أن الارتفاع في درجات الحرارة مؤقت، وهناك فارق كبير بين درجة الحرارة العظمي والصغرى، منوهًا بأننا سنشهد انخفاضًا تدريجيًا في درجات الحرارة مرة أخرى اعتبارًا من الثلاثاء المقبل وحتى نهاية الأسبوع وبداية الأسبوع المقبل.

وناشد مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، بمتابعة النشرات الجوية باستمرار حيث إننا سنشهد فترة تقلبات جوية خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى أن أهم سمات فصل الربيع الذي يبدأ 21 الشهر الجاري، أنه يشهد تقلبات جوية شديدة وسريعة، ومن الوارد سقوط أمطار خلال الفترة المقبلة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

شاه إيران ومصر.. من الحب إلى القبر

فراج إسماعيل

وصاحت الديار كلها باكية..(قولوا لعين الشمس)

د. هشام الحمامي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي

الدكتور محمد عمارة الرجل الأمة

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» الولايات المتحدة تسجل أعلى نسبة وفاة بـ"كورونا" وخبراء يكشفون السبب
» طبيب كبير يحذر: "كورونا" ستكون كالإعصار في هذا البلد
» مصرع 4 أشخاص بانهيار فندق عزل لمصابي كورونا بالصين
» إيطاليا تفرض الحجر الصحي على ملايين المواطنين
» صورة نادرة لهنري فورد بجوار أول سيارة قبل 100 عام
» إلغاء صلاة الجمعة جدل ثائر والأوقاف تحسم الأمر
» تصريحات هامة لوزيرة الصحة عن انتشار فيروس"كورونا"
» الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم
» تعليق ناري من رضا عبد العال على فوز الأهلي على صن داونز
» شقيق ياسمين عبد العزيز: مستعد للعمل مع هذه الفنانة رغم عداوتها مع أختي
» حنان ترك: رفضت تقبيل هذا الفنان رغم إلحاح المخرج

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:32 م

  • فجر

    04:55

  • شروق

    06:18

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:32

  • مغرب

    18:03

  • عشاء

    19:33

من الى
أرشيفية
أصالة
التراويح
مجلس الدولة
مجدى يعقوب