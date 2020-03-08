  • الأحد 08 مارس 2020
  • بتوقيت مصر01:13 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
إلغاء قداس إلهي

كاهن يصرّ على المناولة باليد في قداس إلهي.. ماذا حدث

ارشيف

بالأسماء.. مفاجآت بقائمة المحترفين بصفوف الفراعنة

ميسى

تفوق جديد لـ "ميسى" على "رونالدو"

هالة زايد

إعلامي: عندنا كورونا والوزيرة مبتكدبش

أغنية "شدي حيلك يا بلد".. لمواجهة كورونا في مدينة سياحية

أغنية "شدي حيلك يا بلد".. لمواجهة كورونا في مدينة سياحية

الآثار: بهذه الطريقة منتحر الهرم أنهى حياته

بهذه الطريقة منتحر الهرم أنهى حياته

ليلي اسكندر

فنانة شهيرة: أسلمت عن اقتناع.. وصلاتي ليست بالطريقة المسيحية

ارشيف

أبرز المباريات بالمواعيد والقنوات الناقلة

تصريح مفاجيء من قائد الحرس الثوري الإيراني عن كورونا

الكويت تعلن عن وفاة أول حالة مصابة بـ "كورونا"

صلاح

صلاح يتحدى "كورونا" بهذا الأمر

أديب: "اللي يتكسف من كورونا ميجبش منها عيال"

آخر الأخبار

الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

الغرف التجارية تكشف حقيقة وقف استيراد "عطارة" من الصين

#

"الجندي": إبليس بقى جرثومة اسمها فيروس "كورونا"

#

نصائح عمرو أديب للمصريين لتجنب الإصابة بـ"كورونا"

#

الولايات المتحدة تعلن ثاني حالة عدوى بفيروس كورونا

الصحة

ام بى سى مصر

كورونا

اديب



أكد الإعلامي عمرو أديب، حضور شخصين لمؤتمر لمنظمة "الإيباك" وهما مصابان بالكورونا، معقبا: "كلهم بيدوروا"، منوها بأن إيطاليا قررت وضع مدينتي ميلانو والبندقية قيد الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا.

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، قائلا: "اللي يتكسف من الكورونا ميجبش منها عيال.. مفيش كسوف، كل دولة تمارس حقوقها للحفاظ على مواطنيها".

ولفت إلي أن الدول بمساعدة أهلها تقوم بمواجهة فيروس كورونا، والحد من انتشاره، مستدلا بتوجيه الإدارة السعودية مناشدة لمواطنيها بالإبلاغ عن الأفراد الذين أتوا من إيران ولم يختموا جوازات السفر الخاصة بهم.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

شاه إيران ومصر.. من الحب إلى القبر

فراج إسماعيل

وصاحت الديار كلها باكية..(قولوا لعين الشمس)

د. هشام الحمامي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي

الدكتور محمد عمارة الرجل الأمة

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» الولايات المتحدة تسجل أعلى نسبة وفاة بـ"كورونا" وخبراء يكشفون السبب
» طبيب كبير يحذر: "كورونا" ستكون كالإعصار في هذا البلد
» مصرع 4 أشخاص بانهيار فندق عزل لمصابي كورونا بالصين
» إيطاليا تفرض الحجر الصحي على ملايين المواطنين
» صورة نادرة لهنري فورد بجوار أول سيارة قبل 100 عام
» إلغاء صلاة الجمعة جدل ثائر والأوقاف تحسم الأمر
» تصريحات هامة لوزيرة الصحة عن انتشار فيروس"كورونا"
» الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم
» تعليق ناري من رضا عبد العال على فوز الأهلي على صن داونز
» شقيق ياسمين عبد العزيز: مستعد للعمل مع هذه الفنانة رغم عداوتها مع أختي
» حنان ترك: رفضت تقبيل هذا الفنان رغم إلحاح المخرج

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:32 م

  • فجر

    04:55

  • شروق

    06:18

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:32

  • مغرب

    18:03

  • عشاء

    19:33

من الى
أرشيفية
أصالة
التراويح
مجلس الدولة
مجدى يعقوب