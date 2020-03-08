بالأسماء.. مفاجآت بقائمة المحترفين بصفوف الفراعنة

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أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر، قائمة اللاعبين المحترفين المنضمين لمعسكر الفراعنة المقبل، استعدادًا لمواجهة توجو يومي 26 و29 مارس الجاري في إطار منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021بالكاميرون

وشملت القائمة 4 لاعبين هم:

أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي)

محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)

أحمد حسن كوكا (أوليمبياكوس اليوناني)

محمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزي.

فيما استبعد "البدري" اللاعب محمد الننى، المحترف بصفوف بشكتاش التركى، على الرغم من مشاركته فى المباراة الأخيرة حتى نهايتها.

وينضم اللاعبون المحترفون إلى المعسكر يوم 23 من الشهر الجاري وهو موعد انطلاق المعسكر قبل 3 أيام فقط من مباراة توجو الرسمية بعد انتهاء ارتباط أنديتهم الخارجية.


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