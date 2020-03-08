على غزلان يصدم منة عرفة..ومتابعون "شكله بيتسلى"

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منة عرفة وعلى غزلان
منة عرفة وعلى غزلان
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تعليق ناري من منة عرفة على ارتباطها بـ"علي غزلان"

انستجرام

منة عرفة

ارتباط

على غزلان

فجر اليوتيوبر على غزلان، مفاجأة من العيار الثقيل، حول حقيقة ارتباطه بالفنانة الشابة منة عرفة، حيث كشف عن أنهما أصدقاء فحسب، وهو ما أثار حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب تصريحه من قبل عن وجود ارتباط رسمى خلال فترة قصيرة.

وجاء رد على غزلان غامضا للغاية، وذلك أثناء لقائه فى برنامج تليفزيونى قائلا: علاقتى بالفنانة منة عرفة فى الوقت الحالى تعتمد على العمل، ولكن يمكن أن تتطور فى الفترة المقبلة ويصبح هناك إعلان رسمى عن الارتباط، ولكن حتى هذه اللحظة هى صديقة مقربة.

وأضاف على غزلان قائلا: تربطه أيضا علاقة عمل بعدد من النجوم منهم حمادة هلال والمقرر أن يتم إعلان كافة التفاصيل فى الفترة المقبلة.

يذكر أن ظهور منة عرفة وعلى غزلان معا فى أكثر من حدث أثار عديد من التساؤلات حول مدى علاقتهما وكان على غزلان قد أعلن فى تصريح له أن هناك ارتباطا رسميا يتم الإعلان عنه فى الفترة المقبلة ولكن منة عرفة التزمت الصمت فى هذا الأمر ولم تتحدث عن علاقتهما. 


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اليوتيوبر علي غزلان يتحدث عن حقيقة علاقته ب منه عرفه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #alshiaka_magazine #احمد_فهمي #احمد_عز #هنا_الزاهد #مسلسلات #كريم_فهمي #اسيل_عمران #تامر_حسني #محمد_رمضان #مهرجانات #حماقي #رانيا_يوسف #مي_عمر #محمد_امام #عمرو_يوسف #امير_كرارة #عمرو_دياب #دينا_الشربيني #سعد_المجرد #ياسمين_عبدالعزيز #شيرين_عبدالوهاب #محمد_هنيدي #حسن_شاكوش #بنت_الجيران #احمد_السقا #ثقه_في_الله_نجاح #زينه#مصطفى_شعبان#منه_عرفه#علي_عزلان

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