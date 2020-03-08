» الولايات المتحدة تسجل أعلى نسبة وفاة بـ"كورونا" وخبراء يكشفون السبب

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متابعات- أمينة عبد العال

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الصين

الولايات المتحدة

فيروس كورونا

كورونا"

تعتبر الولايات المتحدة أعلى دولة سجلت أعلى نسبة وفيات في العالم بسبب فيروس"كورونا" المستجد بمقارنة عدد الضحايا مع حالات الإصابة، حيث إن 5.4% من الحالات المصابة بفيروس"كورونا" توفيت، وهو يعتبر أكبر معدل وفاة مقارنة من 3.4% الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية الثلاثاء والذي بلغ 3.7% في الصين.

وأرجع الخبراء السبب إلى أن هذا المعدل لا يعني بالضرورة أن"كورونا" أكثر خطورة في الولايات المتحدة، وربما يعود السبب إلي الاختبارات المحدودة التي أجرتها البلاد حتى الآن، حيث لم يتم إجراء اختبارات واسعة النطاق في الولايات المتحدة خلال الأسابيع الأخيرة علي اعتبار أن مراكز السيطرة علي الأمراض والوقاية منها وضع معايير صارمة أمام المختبرات والمراكز الصحية المؤهلة للقيام بهذه المهمة.

يذكر أنه حتى الأربعاء الماضي لم تختبر السلطات الصحية الأمريكية سوي الأشخاص الذين احتكوا بحالة مصابة بـ"كورونا" أو الذين قدموا من بلد يشهد تفشيا للفيروس المستجد، حسبما نشرت"سكاي نيوز".


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