تفوق جديد لـ "ميسى" على "رونالدو"

08 مارس 2020 - 11:50 ص

تفوق الأرجنتيني ليونيل ميسي علي البرتغالي كريستيانو رونالدو، في رقم قياسي جديد بعد هدفه أمس مع برشلونة أمام ريـال سوسيداد بالدوري الإسباني.

وأصبح ميسي أفضل هداف في تاريخ الخمس دوريات الأوروبية الكبري برصيد 438 هدفا خلال 474 مباراة، متفوقًا علي رونالدو لاعب يوفنتوس الحالي الذي سجل 437 هدفا خلال 540 مباراة.

وقاد ميسي فريقه إلى صدارة الدوري الإسباني بصفة مؤقتة بعد تسجيله هدف الفوز في مباراة اليوم أمام ريـال سوسيداد.