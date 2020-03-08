إعلامي: عندنا كورونا والوزيرة مبتكدبش

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عقب الإعلامي خالد أبو بكر، عن تسجيل مصر لـ 33 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، قائلاً: "أصبح عندنا كورونا، والوزيرة مبتكدبش".

وأضاف "أبو بكر"، من خلال برنامج "كل يوم" المذاع علي فضائية "أون إي": "يعني الحكومة المصرية مطلعتش كدابة بخصوص فيروس كورونا، وأعلنت عن الحالات المصابة، الحكومة هتكدب وهتخبي ليه ؟".

وتابع: "ثقافة التهكم علي ما تقوم به الحكومة المصرية تجاه فيروس كورونا لن تفيد بشيء، مصر رتبت ونظمت، وطلع عندها كورونا زي العالم كله، إيه المشكلة وبعدين الموت بسبب كورونا نصيب وقضاء وقدر هو فقط سبب من أسباب الموت".

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