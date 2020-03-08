بهذه الطريقة منتحر الهرم أنهى حياته

08 مارس 2020 - 11:33 ص

في تصريح حول واقعة منتحر الهرم اليوم، أعلنت وزارة السياحة والآثار، اليوم، أن الشاب الذي انتحر من أعلى هرم خفرع ، كان قد غافل الحرس وتسلقه.

وبحسب بيان الوزارة فإن الشاب تسلق هرم خفرع خلسة، وألقى بنفسه من أعلاه ، حيث أنهى بحياته، وأحيلت الواقعة إلى النيابة للتحقيق، وكشف ملابسات الواقعة.

وتعد هذه المحاولة هي الثانية لحادثة تسلق الهرم، خلال أقل من أسبوع، حيث ألقي القبض على شاب آخر في أثناء محاولته تسلق هرم خوفو.