» مصرع 4 أشخاص بانهيار فندق عزل لمصابي كورونا بالصين

08 مارس 2020 - 11:21 ص

عرضت فضائية "يورو نيوز"، منذ قليل مقطع فيديو يرصد مقتل أربعة أشخاص جراء انهيار أحد الفنادق المستخدمة كمنشأة لعزل المصابين بفيروس كورونا المستجد شرق الصين.



وأفادت القناة بأن أكثر من 71 شخصًا تم حصارهم لحظة انهيار الفندق الواقع في مقاطعة فوجيان، مضيفة مؤكدة أنه تم إخراج 42 من تحت الأنقاض بينهم خمسة أشخاص في حالة خطيرة.



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