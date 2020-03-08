محمد عبد الحارس
تقام اليوم العديد من المباريات المهمة بمختلف ملاعب العالم بمنافسات الموسم الجارى.
"المصريون" ترصد أبرز المباريات بالمواعيد والقنوات الناقلة لها.
الكونفدرالية الأفريقية
بيراميدز Vs زاناكو 3:00 على قناة beIN SPORT HD 1
حسنية أغادير Vs النصر الليبى 6:00 على قناة beIN SPORT HD 1
حوريا كوناكرى Vs إنييمبا 6:00 على قناة beIN SPORT HD 7
نهضة بركان Vs المصرى البورسعيدى 9:00 على قناة beIN SPORT HD 1
الدورى الإنجليزى
تشيلسى Vs إيفرتون 4:00 على قناة beIN SPORT HD 2
مانشستر يونايتد Vs مانشستر سيتى 6:30 على قناة beIN SPORT HD 2
الدورى الإسبانى
أوساسونا Vs إسبانيول 1:00 على قناة beIN SPORT HD 3
بلد الوليد Vs أتلتيك بيلياو 3:00 على قناة beIN SPORT HD 3
ليفانتى Vs غرناطة 5:00 على قناة beIN SPORT HD 3
فياريال Vs ليجانيس 7:30 على قناة beIN SPORT HD 3
ريال بيتيس Vs ريال مدريد 10:00 على قناة beIN SPORT HD 3
الدورى الإيطالى
بارما Vs سبال 1:30 على قناة beIN SPORT HD 4
ميلان Vs جنوى 4:00 على قناة beIN SPORT HD 4
سامبدوريا Vs هيلاس فيرونا 4:00 على قناة beIN SPORT HD 13
أودينيزى Vs فيورنتينا 4:00 على قناة beIN SPORT HD 6
يوفنتوس Vs إنتر ميلان 9:45 على قناة beIN SPORT HD 4
الدورى الألمانى
بايرن ميونخ Vs أوجسبورج 4:30 على قناة beIN SPORT HD 5
ماينز Vs فورتونا دوسلدورف 7:00 على قناة beIN SPORT HD 5
الدورى الفرنسى
سانت إيتيان Vs بوردو 4:00 على قناة beIN SPORT HD 6
رين Vs مونبيلييه 6:00 على قناة beIN SPORT HD 6
ليل Vs ليون 10:00 على قناة beIN SPORT HD 6
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