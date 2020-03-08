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بطولات

مسابقات

دوريات

مختلفة

تقام اليوم العديد من المباريات المهمة بمختلف ملاعب العالم بمنافسات الموسم الجارى.

"المصريون" ترصد أبرز المباريات بالمواعيد والقنوات الناقلة لها.  

الكونفدرالية الأفريقية

بيراميدز Vs زاناكو 3:00 على قناة beIN SPORT HD 1

حسنية أغادير Vs النصر الليبى 6:00 على قناة beIN SPORT HD 1

حوريا كوناكرى Vs إنييمبا 6:00 على قناة beIN SPORT HD 7

نهضة بركان Vs المصرى البورسعيدى 9:00 على قناة beIN SPORT HD 1

الدورى الإنجليزى

تشيلسى Vs إيفرتون 4:00 على قناة beIN SPORT HD 2

مانشستر يونايتد Vs مانشستر سيتى 6:30 على قناة beIN SPORT HD 2

الدورى الإسبانى

أوساسونا Vs إسبانيول 1:00 على قناة beIN SPORT HD 3

بلد الوليد Vs أتلتيك بيلياو 3:00 على قناة beIN SPORT HD 3

ليفانتى Vs غرناطة 5:00 على قناة beIN SPORT HD 3

فياريال Vs ليجانيس 7:30 على قناة beIN SPORT HD 3

ريال بيتيس Vs ريال مدريد 10:00 على قناة beIN SPORT HD 3

الدورى الإيطالى

بارما Vs سبال 1:30 على قناة beIN SPORT HD 4

ميلان Vs جنوى 4:00 على قناة beIN SPORT HD 4

سامبدوريا Vs هيلاس فيرونا 4:00 على قناة beIN SPORT HD 13

أودينيزى Vs فيورنتينا 4:00 على قناة beIN SPORT HD 6

يوفنتوس Vs إنتر ميلان 9:45 على قناة beIN SPORT HD 4

الدورى الألمانى

بايرن ميونخ Vs أوجسبورج 4:30 على قناة beIN SPORT HD 5

ماينز Vs فورتونا دوسلدورف 7:00 على قناة beIN SPORT HD 5

الدورى الفرنسى

سانت إيتيان Vs بوردو 4:00 على قناة beIN SPORT HD 6

رين Vs مونبيلييه 6:00 على قناة beIN SPORT HD 6

ليل Vs ليون 10:00 على قناة beIN SPORT HD 6


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