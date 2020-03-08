تصريحات مهمة لوزيرة التضامن عن مؤسسات المجتمع المدني

08 مارس 2020 - 10:47 ص

أكدت دكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، فى كلمتها خلال مؤتمر مؤسسة صناع الخير للتنمية السنوي، والذي عقد اليوم أن جهد الشباب من خلال ما يقود من مؤسسات أهلية ومنها مؤسسة صناع الخير للتنمية جهد فاعل ومؤثر فى دعم شرائح غير القادرين فى إنحاء الجمهورية، وأن أهم ما يميز الشباب الواعد الذي يقود صناع الخير هو أنه يدرك جيدًا أن الخير صناعة مهمة وليس مهنة، وصناع الخير أهم ما يميزها أيضًا هو أنها تدعم التنمية في كل محافظات مصر .

وأوضحت الوزيرة أهمية أن نلمس الواقع ويكون هناك تواصل بين السياسات في الدولة مع مؤسسات المجتمع المدني لكي نتكامل في منظومة واحدة، وأضافت: أن المبادرات السابقة لصناع الخير تؤكد أن المجتمع المدني قوى جدا ويحمل قدرًا كبيرًا من العطاء والتنمية المبنية على التاثير فى حياة الناس وعلى تحفيز الشباب وتعبئة الموارد المالية وخاصة فى القرى الأشد احتياج فى السعى للاستثمار فى البشر .

وللمؤسسة نشاط خاص وملموس فى المناطق الحدودية وهذا يحمل أهمية سياسية وتنموية كبيرة، والوزارة تفخر بما أنجزته صناع الخير كأحد المؤسسات النشيطة فى المجتمع المدنى وخلال الفترة المقبلة سوف يكون هناك مزيد من الدعم لمؤسسات المجتمع المدنى لتكون أكثر فعالية ولتحفيز الشباب للمشاركة فى العمل العام.

كما أوضحت الوزيرة ان القطاع الخاص سيكون له أهمية كبيرة خلال الفترة المقبلة من خلال حوكمة المجتمع المدنى والشراكة فى التنمية وإتاحة مجال للتأهيل.