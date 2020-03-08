فنانة شهيرة: أسلمت عن اقتناع ولم أصل بالطريقة المسيحية

كشفت المطربة اللبنانية، ليلى إسكندر عن أنها اعتنقت الإسلام عن اقتناع، وليس لأن زوجها الفنان السعودي يعقوب فرحان.

أضافت خلال حلولها ضيفة على برنامج "سندريلا" الذي يعرض عبر قناة atv الكويتية، أنها تحب القراءة كثيرًا ودائمًا لديها تساؤلات عديدة، وعندما قرأت القرآن الكريم اقتنعت، موضحة أن دينها هو الإنسانية.

وفسرت ليلى سبب نشرها لصورة قبل ولادتها لابنها مع تعليق جملة "لتكن مشيئتك"، لأنها تربت في بيئة مسيحية واعتادت على هذه الجملة كثيرًا، مؤكدة أنها لم تصل بالطريقة المسيحية قبل ولادة ابنها كما قال البعض.

وأكدت ليلى إسكندر أن علاقتها بأسرتها جيدة ولم يعترضوا على شيء، وأنها لم تتغير كثيرا في شخصيتها بعد اعتناق الإسلام، لكنها بعد زيارة الحرم المكي شعرت ببركة في حياتها.