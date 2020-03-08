الجندي: هدلع إبليس وأقوله يا كورونا

08 مارس 2020 - 10:02 ص

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف، أن هناك شيطانا جديدا يواجهنا وهو فيروس كورونا، قائلاً: "هدلع إبليس وهسميه كورونا".

وأضاف "الجندي"، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون"، المُذاع عبر فضائية "دي أم سي": "كان فيه استخفاف من قبل البعض ضدد المسلم بسبب غسل الأيد كثيرًا، دلوقتي هم اللي بيغسلوا أيديهم قبل الأكل وبعده.

وتابع: "فيروس كورونا المستجد جعل المواطنين أكثر معرفة بالطريقة السليمة للتغذية، موضحًا أنه علم الناس النظافة في كل أمورهم ومتعلقات حياتهم، معقبًا: "علمنا احترام الغيب، وعلم العديد من المواطنين النظافة الشخصية".