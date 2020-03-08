الموعد والقنوات الناقلة لبيراميدز وزاناكو بالكونفدرالية

08 مارس 2020 - 09:52 ص

يستضيف فريق بيراميدز نظيره زاناكو الزامبى في الثالثة عصر اليوم الأحد على استاد الدفاع الجوى ضمن مواجهات إياب دور الثمانية للنسخة السابعة عشرة لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، وتذاع على بي إن سبورتس إتش دي 1.

مباراة اليوم تعد بمثابة النزهة الكروية لبيراميدز حيث يحتاج زاناكو الزامبى للفوز بأربعة أهداف للتأهل للدور التالى للبطولة، خاصة وأن مباراة الذهاب انتهت في زامبيا بفوز بطل مصر بثلاثة أهداف دون رد سجلها على جبر ومحمد فاروق وعبد الله السعيد.