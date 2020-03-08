الزواج في زمن كورونا.. يبلغ 103 سنوات ويتزوج من فتاة 27 عاما

08 مارس 2020 - 09:40 ص

اشتعلت مواقع التواصل في إندونيسيا بحالة زواج نادرة الوجود، حيث أقدم أحد الرجال والذي يبلغ من العمر 103 سنوات على الزواج من فتاة تبلغ من العمر 27 عاما.

وتم حفل الزفاف مثير للجدل في جنوب سولاويزي، حيث تزوج أحد المحاربين القدامى ويدعى "بوانج كاتي"، من فتاة تبلغ من العمر 27 عاما وتدعى "إندو ألانج".

وبحسب ما تم تداوله فإن أحد أقارب العريس أكد أن هذا حدث بالفعل وتزوج بوانج، وأقيم الزفاف في منزل العروس.

وأضاف أنني لا أعرف عمره بالضبط، لكنه بالتأكيد أكثر من 100 عام، منوها بأنه قاتل الاستعمارى الهولندي.





يذكر أنه في عام 2017، وقعت حالة زواج لكن بطريقة معاكسة، حيث تزوجت امرأة تبلغ من العمر 71 عاما تزوجت من صبي عمره 16 عاما.

وقد قدم العريس لعائلة عروسه مبلغا لم يكن كبيرا، حيث دفع دفع فقط 5 ملايين روبية - 343 دولار- ، بالإضافة إلى خاتم من الذهب، ويعيش الاثنان حاليا فى منزل العريس.

وقد انتشر مقطع فيديو يوثق حالة الزواج ومراسم الزفاف بين العروسين، والذي أثار جدلا واسعا، حيث علق الصحفي العراقي منتظر الزيدي راشق الرئيس بوش الابن بالحذاء على صورة للزواج بالقول : " الحب في زمن كورونا".

وعلق آخر : " أتذكر أن رجلاً ثرياً عندنا في السعودية قام بالزواج بخادمته التي تصغره بـ 50 سنة فقط لتقوم بخدمته و تغسيله و تنظيفه ..

لعلها هكذا".