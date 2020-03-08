عمر كمال لأفيخاي أدرعي : "مش عاوزينك تسمعنا"

08 مارس 2020 - 09:32 ص

أثار أفيخاى أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، جدلا واسعا، بعد تعليقه على أغنية "بنت الجيران" ووصفها بالإبداع.



وكتب أفيخاي أدرعي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "بنت الجيران الأغنية التي اجتاحت المنطقة العربية لحسن شاكوش وعمر كمال أيه رأيكم فيها سمعتوها في استاد القاهرة".



وأعاد عمر كمال نشر بوست أفيخاي أدرعي وعلق قائلا: "مش عاوزينك تسمعنا".



ولقى تعليق عمر كمال إعجاب متابعيه الذين أعربوا عن رفضهم لتدخل إسرائيل في شئون المصريين والعرب حتى وإن كان الأمر متعلق بالفن وليس السياسة.

