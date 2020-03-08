عمرو أديب: اللي جاي ميطمنش

08 مارس 2020 - 09:28 ص

عقب الإعلامي عمرو أديب، على البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية بشأن مفاوضات سد النهضة، قائلا: "يعد البيان الأعنف الذي تصدره الدولة المصرية عن المفاوضات".



وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "مصر تحاول استنفاد كل الحلول، ولكن الطرفين المتواجدين في الاتفاق قررا في نهاية الاتفاق أن السودان أولا، وأنه سيتم ملء السد مهما كان الأمر، فالوضع غير جيد واللي جاي ميطمنش".



وتابع: "لا أستطع قراءة ما يقال عن مصر في الإعلام السوداني، ولكن يمكن مهاجمة الشعب السوداني، مشيرا إلى أن الإعلام السوداني تحدث عن قوة علاقة السودان وإثيوبيا، ويعتبرون أن علاقتهم بإثيوبيا لا تقل قوة عن علاقتهم بمصر، فضلا على أنهم يرفعون شعار "السودان أولا".

