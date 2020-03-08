الوزير: "كل مواطن يمد إيده في جيبه ويطلع 10 جنيه"

08 مارس 2020 - 09:21 ص



كشف المهندس كامل الوزير، وزير النقل، عن تكلفة إنشاء الشبكة القومية للطرق، قائلا: "التكلفة تصل إلى 175 مليار جنيه، الدولة هتجيب منين، لازم مستخدم الطريق يشارك معانا بالرسوم اللي هيدفعها".



وأضاف "الوزير"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، قائلا: "لن يكون هناك زحام على طريق السويس بسبب دفع رسوم الطريق، موضحا أن بوابة الطريق 12 حارة، معقبا: "اللي بيمشي علي الطريق يدفع عشان الطريق محتاج صيانة".



وتابع: "متر الأسفلت تصل تكلفته إلى 500 جنيه، ،الدولة هتوفر التكلفة دي منين إلا إذا كل مواطن مد إيده في جيبه ودفع 5 أو 10 جنيهات"، منوها بأنهم وفروا آلية الاشتراك وسعره 900 جنيه سنويا، أي تكلفة اليوم 3 جنيهات.

