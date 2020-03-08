» تصريحات هامة لوزيرة الصحة عن انتشار فيروس"كورونا"

08 مارس 2020 - 09:20 ص

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أنه حتى الآن لا توجد أي أبحاث إكلينيكية كافية توضح تفاصيل دقيقة عن فيروس"كورونا، لافتة إلي أن هناك أنواع من الفيروسات تكون أغلب الإصابات الخاصة بها في فترة الشتاء كأنفلونزا الطيور والسارس.

وأوضحت في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية" إم بي سي" مصر أنه في حالة"كورونا" لا يمكن الوصول إلي معلومات مؤكدة حوله لأنه مستجد، مستعينة بتصريح رئيس منظمة الصحة العالمية "أن لا شئ يؤكد أن مع ارتفاع درجة الحرارة سيكون هناك انحصار لفيروس كورونا".

وأشارت الوزيرة إلي أن الصين سجلت في خامس يوم لها علي التوالي انخفاض في أعداد الإصابات بالرغم من ارتفاعها في دول أخري، لافتة إلي أنه كلما توسع انتشار الفيروس في الدول كلما زادت رقعة الإصابة أكثر، حسبما نشرت"الشروق".

يذكر أن وزارة الصحة أعلنت عن إصابة 34 شخصا علي باخرة سياحية في الأقصر.