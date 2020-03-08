انتحار شاب .. ألقى بنفسه من أعلى الهرم

08 مارس 2020 - 09:05 ص

انتحر شاب في الساعات الأولى من صباح اليوم بإلقاء نفسه من أعلى هرم خفرع الثاني في منطقة أهرامات الجيزة.

وأعلنت وزارة السياحة والآثار عن وفاة الشاب جراء إلقاء نفسه من أعلى هرم خفرع، لافتة إلى أن الشاب دخل إلى منطقة الهرم خلسة دون أن يلاحظه رجال الأمن حسبما نشرت "صدي البلد".

جدير بالذكر أنه تمت إحالة واقعة انتحار الشاب إلى النيابة لإجراء التحقيقات اللازمة في الواقعة، ولم يتم إعلان أي تفاصيل عن الشاب حتى الآن أو السبب في انتحاره.