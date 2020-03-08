» الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

08 مارس 2020 - 08:56 ص

يقدم موقع"المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك.

وسجل سعر الدولار اليوم الأحد 8 مارس استقرارا ملحوظا حيث سجل 15.64 جنيه.

وسجل الدولار في البنك المركزي 15.56 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.69 جنيه، وسجل في بنك مصر 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه.

كما سجل الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه، وسجل في البنك الأهلي الكويتي 15.59 جنيه للشراء و للبيع سجل 15.69 جنيه.