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شقيق ياسمين عبد العزيز: مستعد للعمل مع هذه الفنانة رغم عداوتها مع أختي

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وائل عبد العزيز
وائل عبد العزيز
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أحمد عادل شعبان

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فنان شهير يهاجم شقيق ياسمين عبد العزيز: حد يقول على أخته كدا؟

ياسمين عبد العزيز

شقيق ياسمين عبد العزيز

رد الفنان وائل عبد العزيز - شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز - على الاتهامات التي لاحقته بعد منشوره المسيء بشأن أخته بعد علاقتها مع الفنان أحمد العوضي.

ونفى "عبد العزيز" ما يردده البعض من كونه يفتعل تلك المشاكل للحصول على المال من شقيقته قائلا: لو كنت أريد المال والشهرة لوافقت على أي شيء تفعله .. لكني فعلت العكس كما ترون.

وأضاف: لم أعمل مع الفنانة ريهام حجاج من قبل لكني مستعد للعمل معها .. أنا حر أعمل مع من يعجبني ، أستطيع الفصل بين الفن والعلاقات الشخصية .

وكانت شائعات تحدثت عن أزمة كبرى بين ياسمين عبد العزيز وريهام حجاج بسبب زواج الثانية من طليق الأولى محمد حلاوة.

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