  • الأحد 08 مارس 2020
  • بتوقيت مصر10:57 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
صلاح

صلاح يتحدى "كورونا" بهذا الأمر

خالد الجندي

الجندي: هدلع إبليس وأقوله يا كورونا

إحصائية صادمة.. مليار هاتف " أندرويد" معرضة للقرصنة لهذا السبب

إحصائية صادمة.. مليار هاتف "أندرويد" معرضة للقرصنة لهذا السبب

أحمد موسي

أحمد موسى يتغيب عن الشاشة .. لهذا السبب

بيراميدز

الموعد والقنوات الناقلة لبيراميدز وزاناكو بالكونفدرالية

الإعلامي عمرو أديب

عمرو أديب: اللي جاي ميطمنش

عمر كمال

عمر كمال لأفيخاي أدرعي : "مش عاوزينك تسمعنا"

الزواج في زمن كورونا.. يبلغ 103 سنة ويتزوج من فتاة 27 عاما

الزواج في زمن كورونا.. يبلغ 103 سنوات ويتزوج من فتاة 27 عاما

كامل الوزير

الوزير: "كل مواطن يمد إيده في جيبه ويطلع 10 جنيه"

هرم خفرع

انتحار شاب .. ألقى بنفسه من أعلى الهرم

حنان ترك: رفضت تقبيل هذا الفنان رغم إلحاح المخرج

الصفحة الأخيرة

حنان ترك
حنان ترك
Advertisements

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

هذا الخطأ كان سببا في وفاة الفنان أحمد راتب

#

الديوان الملكي السعودي يوجه بعلاج هذا الفنان بشكل عاجل

#

رامي إمام يفجر مفاجأة بشأن الحالة الصحية لـ"الزعيم"

#

حنان ترك تصدم متابعيها بهذا التصرف

حنان ترك

يوسف شاهين

حلت أمس السبت الموافق 7 مارس ذكرى ميلاد الفنانة المعتزلة حنان ترك ، حيث احتفلت بعيد ميلادها رقم 45 .

وفيما يلي بعض المعلومات عن حنان ترك :

- ظهرت في فيلم "رغبة متوحشة".

- عرفها الجمهور من خلال مسلسل "المال والبنون"

- شاركت في فيلم "ضحك ولعب وجد وحب"

- حققت انطلاقة من خلال فيلم المهاجر من إخراج يوسف شاهين

- كانت تعتبر يوسف شاهين والدها الروحي وسمت نجلها على اسمه

- قالت إنها رفضت تقبيل الفنان خالد النبوي في فيلم "المهاجر" رغم إلحاح يوسف شاهين.

- قالت إنها ندمت على تقبيل هاني سلامة في أحد الأفلام لكن يوسف شاهين أجبرها على ذلك.

- أكدت أنها أصبحت من رواد السينما النظيفة بعد أن شعرت بأنها قدمت بعض التنازلات بسبب دخولها الوسط الفني

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

شاه إيران ومصر.. من الحب إلى القبر

فراج إسماعيل

وصاحت الديار كلها باكية..(قولوا لعين الشمس)

د. هشام الحمامي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي

الدكتور محمد عمارة الرجل الأمة

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» إيطاليا تفرض الحجر الصحي على ملايين المواطنين
» صورة نادرة لهنري فورد بجوار أول سيارة قبل 100 عام
» إلغاء صلاة الجمعة جدل ثائر والأوقاف تحسم الأمر
» تصريحات هامة لوزيرة الصحة عن انتشار فيروس"كورونا"
» الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم
» تعليق ناري من رضا عبد العال على فوز الأهلي على صن داونز
» شقيق ياسمين عبد العزيز: مستعد للعمل مع هذه الفنانة رغم عداوتها مع أختي
» حنان ترك: رفضت تقبيل هذا الفنان رغم إلحاح المخرج
» نجم الأهلي يفجر مفاجأة عن علاقته ببكاري جاساما: لم يطردني لأنه صديقي
» إبراهيم فايق يكشف مفاجأة عن الحالة الصحية لـ"عماد متعب"
» وزيرة الصحة: أجريت تحليل «كورونا» مرتين

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:10 م

  • فجر

    04:55

  • شروق

    06:18

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:32

  • مغرب

    18:03

  • عشاء

    19:33

من الى
أرشيفية
أصالة
التراويح
مجلس الدولة
مجدى يعقوب