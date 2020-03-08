» وزيرة الصحة: أجريت تحليل «كورونا» مرتين

08 مارس 2020 - 01:20 ص

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إنها أجرت تحليل اكتشاف فيروس كورونا مرتين بعد عودتها من الصين، هى والوفد المرافق لها، وجاءت النتيجة سلبية.



وأشارت "زايد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن مصر ستبدأ في استخدام الكواشف السريعة لفيروس كورونا اعتبارا من الثلاثاء المقبل، حيث تتسلم 250 ألف كاشف، يمكنه إظهار النتيجة بعد 30 دقيقة.

