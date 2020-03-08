"شوقي" يكشف ملامح خطة تطوير التعليم ونسبة ما تم انجازه

08 مارس 2020 - 12:30 ص

قال د.طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن مصر تعمل حاليا على نظام تعليم جديد بالكامل ومطبق علي أطفال الحضانة حتى الصف الثاني الابتدائي كما أنهم يدرسون منهجا جديدا وكتبا جديدة كما أننا متفائلون جدا بهذا الجيل.



وأضاف وزير التربية والتعليم - خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"- أن هذا الجيل سيتخرج بفكر جديد وثقافة جديدة في 2030 كما أننا نعمل على تغيير نظام التقييم في المرحلة الثانوية ونقوم باستخدام التكنولوجيا بشكل كبير جدا والآن أصبح لدينا بنية أساسية غير متواجدة في الكثير من الدول.



وأوضح د.طارق شوقي، أن الخطة التي نقوم بتنفيذها نفذنا منها 65% كما أن بنك المعرفة يحتوى على منصة وزارة التعليم ونعمل عليه ليل نهار حتى نصل في المستقبل إلى التعلم عن بعد ويوجد علية مناهج المرحلة الثانوية بالكامل .



وتابع شوقي، أن تطوير التعليم في مصر بدأ به من المرحلة الثانوية لأن الطلاب في هذه المرحلة يمكنهم الاعتماد على أنفسهم لأنهم يستطيعون بناء المعرفة الخاصة بهم.

