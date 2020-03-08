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"شوقي" يكشف ملامح خطة تطوير التعليم ونسبة ما تم انجازه

الحياة السياسية

الدكتور طارق شوقي- وزير التربية والتعليم
الدكتور طارق شوقي- وزير التربية والتعليم
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المصريون ـ متابعات

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قال د.طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن مصر تعمل حاليا على نظام تعليم جديد بالكامل ومطبق علي أطفال الحضانة حتى الصف الثاني الابتدائي كما أنهم يدرسون منهجا جديدا وكتبا جديدة كما أننا متفائلون جدا بهذا الجيل.
وأضاف وزير التربية والتعليم - خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"- أن هذا الجيل سيتخرج بفكر جديد وثقافة جديدة في 2030 كما أننا نعمل على تغيير نظام التقييم في المرحلة الثانوية ونقوم باستخدام التكنولوجيا بشكل كبير جدا والآن أصبح لدينا بنية أساسية غير متواجدة في الكثير من الدول.
وأوضح د.طارق شوقي، أن الخطة التي نقوم بتنفيذها نفذنا منها 65% كما أن بنك المعرفة يحتوى على منصة وزارة التعليم ونعمل عليه ليل نهار حتى نصل في المستقبل إلى التعلم عن بعد ويوجد علية مناهج المرحلة الثانوية بالكامل .
وتابع شوقي، أن تطوير التعليم في مصر بدأ به من المرحلة الثانوية لأن الطلاب في هذه المرحلة يمكنهم الاعتماد على أنفسهم لأنهم يستطيعون بناء المعرفة الخاصة بهم.
واستكمل طارق شوقي ، أن بداية التطوير بدأت منذ 2016 وكانت بطيئة وذلك لان هناك تغييرا كاملا في الثقافة ولكن بعد وضع منصة وزارة التعليم أصبح الآن لدينا طفرة في التعليم خصوصا لأن هناك مليون مستخدم يستخدمون المنصة يوميا.

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