تفاصيل إصابة نجم الأهلي السابق بوعكة صحية شديدة

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عماد متعب
عماد متعب
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المصريون ـ متابعات

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كشف الإعلامي أحمد شبير عن تعرض عماد متعب نجم منتخب مصر والنادي الأهلي الأسبق، إلى وعكة صحية، وتم نقله إلى المستشفى.
وأعلن شوبير عبر حسابه الرسمي على تويتر لتعرض متعب لوعكة صحية، موضحًا: "خالص أمنياتي بالشفاء العاجل للكابتن عماد متعب بعد تعرضه لوعكة صحية".

من جانبها، كشفت والدة عماد متعب، تطورات الحالة الصحية لنجلها بعد نقله للمستشفى وتردد أنباء حول إصابته بالجلطة.

وقالت والدة متعب في تصريحات تليفزيونية لفضائية "النهار" عبر برنامج "نمبر وان": "تحدثت مع نجلي منذ قليل وهو بحالة جيدة في المستشفى وذهبت للاطمئنان على سلامته".

وكان متعب قد تعرض لأزمة صحية أثناء لعب مباراة كرة قدم ودية خماسية وتم نقله للمستشفى.

يذكر أن متعب صاحب الـ37 عامًا قد أعلن اعتزاله كرة القدم العام الماضي.



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