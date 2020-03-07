المغرب.. ارتفاع عائدات تصوير الانتاج الفني الأجنبي

07 مارس 2020 - 11:50 م

حققت عائدات تصوير الانتاجات الفنية الأجنبية بالمغرب خلال 2019، نحو 83 مليون دولار، بارتفاع نسبته 8.8 بالمئة مقارنة مع 2018.



جاء ذلك وفق تقرير سنوي للمركز السينمائي المغربي (حكومي) صدر، السبت، على هامش ختام الدورة الـ21 للمهرجان الوطني للفيلم بطنجة.

وقال المركز إن "عائدات الانتاجات الفنية الأجنبية المصورة بالمغرب خلال 2019 بلغت نحو 83 مليون دولار بنسبة ارتفاع بلغت 8.8 بالمئة مقارنة بعام 2018 التي حققت 77 مليونا".

وأفاد المركز السينمائي بأن الميزانية شملت الأفلام السينمائية الطويلة (22) والإعلانات (39) والمسلسلات التلفزيونية (16) والأفلام المؤسساتية (30 ) والدراما الوثائقية (4 ) والبرامج التلفزيونية (111)، إضافة إلى أنواع أخرى.

ومن بين جنسيات الشركات المنفذة لهذه الإنتاجات، توجد ألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة والسويد وفرنسا والإمارات وإيطاليا واليابان وجنوب افريقيا ولبنان والسعودية والبرازيل وإسبانيا وكوريا الجنوبية.